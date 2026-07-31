Raccordo rapido nipplo ad innesto filett

Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.

Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo