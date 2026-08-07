Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang, 15 m

Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakkelijkt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid.

Onze automatische slanghaspel wordt geleverd met een voorgemonteerde en reeds gewikkelde hogedrukslang (15m) en is dan ook na montage op de wand direct klaar voor gebruik. Aangedreven door een hoogwaardige roestvrijstalen veer, verkort deze slanghaspel de insteltijden voor en na het werk en helpt zo de productiviteit te verhogen. Het doeltreffende op- en afrollen van de hogedrukslang maakt het werken voor de gebruiker makkelijker en comfortabeler en verbetert tevens de werkveiligheid omdat struikelgevaar op doeltreffende wijze kan worden voorkomen.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 15
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7,1

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
  • Hogedrukslang
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Reserveonderdelen Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang, 15 m 

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