Onze automatische slanghaspel wordt geleverd met een voorgemonteerde en reeds gewikkelde hogedrukslang (15m) en is dan ook na montage op de wand direct klaar voor gebruik. Aangedreven door een hoogwaardige roestvrijstalen veer, verkort deze slanghaspel de insteltijden voor en na het werk en helpt zo de productiviteit te verhogen. Het doeltreffende op- en afrollen van de hogedrukslang maakt het werken voor de gebruiker makkelijker en comfortabeler en verbetert tevens de werkveiligheid omdat struikelgevaar op doeltreffende wijze kan worden voorkomen.