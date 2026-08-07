Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Hogedrukslang (DN6) van 10 meter lang met aan beide zijden EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Geschikt tot 250 bar en met ANTI!Twist.

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,9
Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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