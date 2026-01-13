Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk
Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reductiestuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle clicksystemen.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de robuuste kraanaansluiting G3/4 met G1/2-reductiestuk. Het reductiestuk maakt aansluiten op twee schroefdraadgrootten mogelijk. De slangkoppeling Uni is ergonomisch en gebruiksvriendelijk en kan universeel voor alle gangbare tuinslangen worden gebruikt. De ideale oplossing voor het koppelen of repareren van twee slangen. De kraanaansluiting G3/4-met G1/2-reductiestuk is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Zeer robuust
- Gegarandeerde stevigheid
Reductiestuk
- Voor een aansluiting op twee verschillende draadgroottes
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|48 x 33 x 33
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- Metalen slangwagen HT 80 M
- Multifunctioneel spuitpistool
- Plus multifunctioneel spuitpistool
- Plus spuitpistool
- Premium metalen spuitpistool
- Premium multifunctioneel spuitpistool
- Slanghouder
- Sproeilans Multi 6
- Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM
- Waterbooster WBS 3
- Zwenksproeier Best OS 5.320 SV
- Zwenksproeier Better OS 5.320 S
- Zwenksproeier Good OS 3.220
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.