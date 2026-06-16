Polyvalent, conçu pour le nettoyage des sols et des surfaces, le détergent industriel FloorPro RM 69 de Kärcher est particulièrement convaincant lors des interventions de nettoyage d’entretien et d’appoint des sols industriels courants. Il convient aussi bien au nettoyage manuel qu’au nettoyage avec les autolaveuses aspirantes – grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il permet une utilisation très efficace du volume de réservoir. Il élimine efficacement les salissures d’huile et de graisse courantes dans les environnements de logistique et de production, ne laissant qu’un parfum frais et agréable. De plus, ce dégraissant légèrement alcalin, non identifiable et facilitant la séparation, est aussi excellent sur les revêtements de sols conducteurs (ESD), les chapes fluides et les chapes en ciment ainsi que sur les surfaces traitées à la résine époxyde. Les entreprises de transformation des métaux et des peintures bénéficient en outre d’une formulation sans silicone.