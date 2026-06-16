RM 69 200l industrial cleaner, 200l

FloorPro industriereiniger RM 69 voor een schuimarme reiniging van (industrie-) vloeren. Verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen.

De FloorPro Industrial Cleaner RM 69 van Kärcher is een veelzijdige keuze voor het reinigen van vloeren en oppervlakken en blinkt uit in onderhouds- en tussenreiniging van conventionele industriële vloeren. Het is geschikt voor zowel handmatige reiniging als reiniging met schrobzuigers – bovendien zorgt de extra laag-schuimende formule voor een efficiënt gebruik van het tankvolume van de machine. Het verwijdert effectief veelvoorkomende olie- en vetvlekken in logistieke centra en productieomgevingen, en laat een aangename, frisse geur achter. Daarnaast is de licht alkalische, niet-giftige en gemakkelijk scheidbare vetreiniger ideaal voor gebruik op dissipatieve ESD-vloeren, doorlopende en cementdekvloeren en oppervlakken gecoat met epoxyhars. Ook bedrijven in de metaalbewerking en verfverwerking profiteren van de silicone-vrije samenstelling.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 200
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10
Gewicht (kg) 201,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 209,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69 200l industrial cleaner, 200l
RM 69 200l industrial cleaner, 200l
RM 69 200l industrial cleaner, 200l
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Toepassingen
  • Vloerreiniging
Toebehoren