Grâce à sa formulation particulièrement écologique et simple, le détergent FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform haute concentration et sans étiquetage de Kärcher séduit par sa puissance de nettoyage aussi douce qu'efficace, sa rentabilité élevée et ses nombreuse possibilités d'utilisation. Ce nettoyant pour sols au parfum agréable d'agrumes est conçu en principe pour toutes les surfaces résistantes à l'eau et à l'alcool, y compris les sols ESD ainsi que les revêtements en pierre tendre calcaire comme le marbre. Il élimine parfaitement les traces de pas, la poussière, les souillures de pollution et les légers résidus de graisses. Ce détergent très peu moussant peut être utilisé pour le nettoyage courant à la main ou avec une autolaveuse aspirante. Le détergent durable FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform est certifié selon les directives strictes de l'écolabel européen et bénéficie du label écologique autrichien.