Détergent FloorPro CA 50 C eco!perform, 5l

Nettoyant FloorPro CA 50 C : détergent pour sols permettant le nettoyage manuel de tous les sols durs et souples. Convient également aux surfaces brillantes et au mobilier. Certification européenne Ecolabel.

Grâce à sa formulation particulièrement écologique et simple, le détergent FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform haute concentration et sans étiquetage de Kärcher séduit par sa puissance de nettoyage aussi douce qu'efficace, sa rentabilité élevée et ses nombreuse possibilités d'utilisation. Ce nettoyant pour sols au parfum agréable d'agrumes est conçu en principe pour toutes les surfaces résistantes à l'eau et à l'alcool, y compris les sols ESD ainsi que les revêtements en pierre tendre calcaire comme le marbre. Il élimine parfaitement les traces de pas, la poussière, les souillures de pollution et les légers résidus de graisses. Ce détergent très peu moussant peut être utilisé pour le nettoyage courant à la main ou avec une autolaveuse aspirante. Le détergent durable FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform est certifié selon les directives strictes de l'écolabel européen et bénéficie du label écologique autrichien.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8
Poids (kg) 5
Poids emballage inclus (kg) 5,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 145 x 248
Propriétés
  • Concentré de nettoyage de sol universel
  • Élimination des traces de pas, de la poussière et des souillures de pollution
  • Excellent pouvoir nettoyant sur toutes les surfaces dures et souples résistantes à l'eau et à l'alcool
  • Ne laisse pas de traces, même sur les surfaces à finition poli miroir
  • Également adapté au nettoyage du mobilier et autres objets d'équipement
  • Prévention efficace de l'encrassement trop rapide
  • Parfum d'agrumes agréable et frais
  • Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
Détergent FloorPro CA 50 C eco!perform, 5l
Détergent FloorPro CA 50 C eco!perform, 5l
Détergent FloorPro CA 50 C eco!perform, 5l
Détergent FloorPro CA 50 C eco!perform, 5l
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols et surfaces
Accessoires