Dankzij de bijzonder milieuvriendelijke en gebruiksvriendelijke samenstelling valt de hooggeconcentreerde en niet-giftige FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform van Kärcher op door zijn milde maar effectieve reinigingskracht, hoge efficiëntie en brede toepassingsmogelijkheden. De aangenaam citroenachtige vloerenreiniger is over het algemeen geschikt voor alle water- en alcoholbestendige oppervlakken – inclusief ESD-vloeren en vloerbedekkingen van kalkhoudende zachte stenen zoals marmer. Het verwijdert betrouwbaar voetafdrukken, stof, vervuiling door emissies en lichte vetresten. Het extra laag-schuimende schoonmaakmiddel is ontworpen voor zowel handmatige als machinale onderhoudsreiniging met een schrobzuiger. De duurzame FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform is gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.