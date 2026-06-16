FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l

EU Ecolabel gecertificeerd, extra laag-schuimend en hooggeconcentreerd: de milieuvriendelijke vloerenreiniger voor handmatige en machinale onderhoudsreiniging van alle harde en andere vloeren.

Dankzij de bijzonder milieuvriendelijke en gebruiksvriendelijke samenstelling valt de hooggeconcentreerde en niet-giftige FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform van Kärcher op door zijn milde maar effectieve reinigingskracht, hoge efficiëntie en brede toepassingsmogelijkheden. De aangenaam citroenachtige vloerenreiniger is over het algemeen geschikt voor alle water- en alcoholbestendige oppervlakken – inclusief ESD-vloeren en vloerbedekkingen van kalkhoudende zachte stenen zoals marmer. Het verwijdert betrouwbaar voetafdrukken, stof, vervuiling door emissies en lichte vetresten. Het extra laag-schuimende schoonmaakmiddel is ontworpen voor zowel handmatige als machinale onderhoudsreiniging met een schrobzuiger. De duurzame FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform is gecertificeerd volgens de strikte eisen van het EU Ecolabel en heeft het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 8
Gewicht (kg) 5
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschappen
  • Universeel vloerreinigingsconcentraat
  • Verwijdert schoensporen, stof, uitstootvervuiling
  • Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
  • Streepvrij, zelfs op glanzende oppervlakken
  • Ook geschikt voor het reinigen van meubels en andere inrichting
  • Biedt langdurige bescherming tegen vuil.
  • Aangename, frisse geur van citroen
  • Voorzien van het Europese Ecolabel
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
Toebehoren