Het ECO-dweilsysteem is ontwikkeld als een allesdweil en overtuigt! met lussen in de kleur blauw met een gelijkmatige en dichte lusverdeling voor een uitstekend vuilopnamevermogen. De mophoes is ideaal voor industriële reiniging en andere gebieden met veel vuil en op oneffen vloeren. De lussen van polyester met een hoog aandeel microvezels ondersteunen ook de reiniging dicht bij de randen en nemen los vuil mee van hoeken en randen. Dankzij de kleurcodering kan de mophoes duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen. Het dweilsysteem ECO! is ook geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerwagens of enkele emmerwagens en pers alsook voor geconditioneerde toepassingen. Giet hiervoor 250 procent van zijn eigen gewicht reinigingsoplossing over de mophoes. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is bij beide methoden meestal niet nodig.