Startset doeken
Hoogwaardige Starter-doekenset. Bevat 2 vloerdoeken, 1 schuurhoes voor de handsproeier en 1 polijstdoek voor al uw stoomreinigingstaken.
De Starter-doekenset voor perfecte netheid bij het stoomreinigen. De twee vloerreinigingsdoeken met hun speciale lussenstructuur bieden een bijzonder goede vuilopname, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. De hoge stoomdoorlatendheid van de doeken zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Ze kunnen eenvoudig en snel met het klittenbandsysteem aan de EasyFix vloerzuigmond worden bevestigd en zonder contact met vuil worden verwijderd. Met de schuurhoes voor de handsproeier verwijdert u eenvoudig zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten, en de polijstdoek laat spiegels en andere gladde oppervlakken weer als nieuw glanzen.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
- Speciale lusstructuur in de stof van de vloerreinigingsdoeken zorgt voor een bijzonder goede vuilopname.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Schurende microvezel doek voor handsproeier met schurende en zachte microvezels
- Optimale verwijdering van kalkaanslag en zeepresten dankzij de schurende vezels.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
- Streeploze reinigingsresultaten.
- Uitstekende wateropname.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Douchecabine/badkuip
- Wastafels
- Kraantjes
- Spiegels
- Wandtegels