De Starter-doekenset voor perfecte netheid bij het stoomreinigen. De twee vloerreinigingsdoeken met hun speciale lussenstructuur bieden een bijzonder goede vuilopname, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. De hoge stoomdoorlatendheid van de doeken zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Ze kunnen eenvoudig en snel met het klittenbandsysteem aan de EasyFix vloerzuigmond worden bevestigd en zonder contact met vuil worden verwijderd. Met de schuurhoes voor de handsproeier verwijdert u eenvoudig zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten, en de polijstdoek laat spiegels en andere gladde oppervlakken weer als nieuw glanzen.