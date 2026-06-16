Vloermondstukset EasyFix
Dankzjj het handige klittenbandsysteem en de bijpassende vloerreinigingsdoek kunt u bij de EasyFix vloermondset voor stoomreinigers de doek verwisselen zonder in contact te komen met vuil.
Het EasyFix stoomreiniger-vloermondstuk wordt geleverd met een compatibel universeel vloerreinigingsdoekje en zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verzegelde harde vloeren – zelfs in hoeken en langs randen. Met het slimme klittenbandsysteem kan de universele vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig op de vloermond worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek eenvoudig op de EasyFix-vloermond en hij is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de vloerreinigingsdoek eenvoudig en zonder in contact te komen met vuil van de EasyFix-vloermond worden verwijderd: eenvoudigweg op het voetlipje op de doek stappen en de vloermond omhoog en wegtrekken.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
- De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Innovatieve lamellentechnologie
- Dankzij de lamellentechnologie wordt de stoom gelijkmatig verdeeld over het reinigingsoppervlak en op de vloerreinigingsdoek.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 100
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels