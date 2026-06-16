Vloermondstukset EasyFix

Dankzjj het handige klittenbandsysteem en de bijpassende vloerreinigingsdoek kunt u bij de EasyFix vloermondset voor stoomreinigers de doek verwisselen zonder in contact te komen met vuil.

Het EasyFix stoomreiniger-vloermondstuk wordt geleverd met een compatibel universeel vloerreinigingsdoekje en zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verzegelde harde vloeren – zelfs in hoeken en langs randen. Met het slimme klittenbandsysteem kan de universele vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig op de vloermond worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek eenvoudig op de EasyFix-vloermond en hij is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de vloerreinigingsdoek eenvoudig en zonder in contact te komen met vuil van de EasyFix-vloermond worden verwijderd: eenvoudigweg op het voetlipje op de doek stappen en de vloermond omhoog en wegtrekken.

Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
  • De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
  • Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
  • Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
  • Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Innovatieve lamellentechnologie
  • Dankzij de lamellentechnologie wordt de stoom gelijkmatig verdeeld over het reinigingsoppervlak en op de vloerreinigingsdoek.
Flexibel scharnier mondstuk
  • Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
  • Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
  • Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 345 x 115 x 100
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Wandtegels