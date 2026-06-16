Het EasyFix stoomreiniger-vloermondstuk wordt geleverd met een compatibel universeel vloerreinigingsdoekje en zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verzegelde harde vloeren – zelfs in hoeken en langs randen. Met het slimme klittenbandsysteem kan de universele vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig op de vloermond worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek eenvoudig op de EasyFix-vloermond en hij is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de vloerreinigingsdoek eenvoudig en zonder in contact te komen met vuil van de EasyFix-vloermond worden verwijderd: eenvoudigweg op het voetlipje op de doek stappen en de vloermond omhoog en wegtrekken.