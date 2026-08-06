Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.