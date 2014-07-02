Превключващ се накрайник за мокро и сухо почистване с интегрирана скоба за паркинг позиция
Превключващ се накрайник за мокро и сухо почистване за перфектно почистване на замърсявания. Лесно адаптиране към мокро или сухо замърсяване чрез педал. За всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.
Независимо дали сухо или мокро, фино или грубо замърсяване, превключващият се накрайник за мокро и сухо почистване обезпечава перфектно почистване на замърсяванията и привлича със страничните ролки за оптимално плъзгане. Освен това той лесно и бързо чрез педал се наглася към мокро или сухо замърсяване. Включително практичната скоба за паркинг позиция за бързо и удобно междинно паркиране на смукателната тръба и накрайника за под при прекъсване на работа.
Характеристики и предимства
Оптимално събиране на замърсявания при сухо и мокро чистене благодарение на две интегрирани ивици четки, респ. гумени пера
Комфортно напасване към съответния вид замърсяване благодарение на практичен педал
Необходими са малко усилия при изсмукване, благодарение на изключително доброто плъзгане чрез двете странични ролки
Включително паркинг позиция за прибиране на накрайника за под към уреда
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,329
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,461
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 70 x 124
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Тераса
- Пътеки
- Входна част
- Хоби работилница
- Мазе
- Гараж
- Работилница
- Реновиране
- Ефективно изсмукване на течности