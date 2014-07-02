Независимо дали сухо или мокро, фино или грубо замърсяване, превключващият се накрайник за мокро и сухо почистване обезпечава перфектно почистване на замърсяванията и привлича със страничните ролки за оптимално плъзгане. Освен това той лесно и бързо чрез педал се наглася към мокро или сухо замърсяване. Включително практичната скоба за паркинг позиция за бързо и удобно междинно паркиране на смукателната тръба и накрайника за под при прекъсване на работа.