Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión de 15 m de longitud, DN 8, con ANTI!Twist y equipada en ambos extremos con el rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 3,4
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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