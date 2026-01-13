Conector universal Plus

Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.

Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el práctico y ergonómico conector de mangueras universal Plus con superficies de agarre de plástico blando para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal Plus es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y con todos los sistemas Click disponibles.

Características y ventajas
Superficies de agarre de plástico suave
Sistema Click
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 33 x 45
