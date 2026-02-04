Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης μήκους 10 m εξαλείφει τους κινδύνους που σχετίζονται με πτώσεις. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα κατά της συστροφής είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών και αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα. Και ο αντάπτορας Quick Connect εξασφαλίζει ότι ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε χρόνο μηδέν. Από υλικό PVC, χωρίς φθαλικές ενώσεις. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7 εκτός από μηχανήματα με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα ή συσκευές Full Control στις σειρές K 4 έως K 7.