Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης μήκους 10 m εξαλείφει τους κινδύνους που σχετίζονται με πτώσεις. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα κατά της συστροφής είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών και αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα. Και ο αντάπτορας Quick Connect εξασφαλίζει ότι ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε χρόνο μηδέν. Από υλικό PVC, χωρίς φθαλικές ενώσεις. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7 εκτός από μηχανήματα με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα ή συσκευές Full Control στις σειρές K 4 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης 10 m
- Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας.
Αντάπτορας Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σύστημα κατά της συστροφής
- Τέλος στους κινδύνους που σχετίζονται με πτώσεις: ο εύκαμπτος σωλήνας δεν συστρέφεται και παραμένει εύκαμπτος για οποιαδήποτε εφαρμογή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (MPa)
|18
|Μήκος (m)
|10
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|245 x 245 x 65
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3