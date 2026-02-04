Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης μήκους 10 m εξαλείφει τους κινδύνους που σχετίζονται με πτώσεις. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα κατά της συστροφής είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών και αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα. Και ο αντάπτορας Quick Connect εξασφαλίζει ότι ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε χρόνο μηδέν. Από υλικό PVC, χωρίς φθαλικές ενώσεις. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7 εκτός από μηχανήματα με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα ή συσκευές Full Control στις σειρές K 4 έως K 7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης 10 m
  • Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας.
Αντάπτορας Quick Connect
  • Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σύστημα κατά της συστροφής
  • Τέλος στους κινδύνους που σχετίζονται με πτώσεις: ο εύκαμπτος σωλήνας δεν συστρέφεται και παραμένει εύκαμπτος για οποιαδήποτε εφαρμογή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 60
Μέγ. πίεση (MPa) 18
Μήκος (m) 10
Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 1,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 245 x 245 x 65
