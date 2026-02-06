Il tubo di ricambio ad alta pressione PremiumFlex lungo 10 m elimina i rischi di inciampo. Grazie al sistema brevettato anti-torsione, è estremamente flessibile, consente di svolgere il lavoro senza ostacoli e può essere riposto in modo rapido e semplice. E l'adattatore Quick Connect assicura che il tubo flessibile possa essere collegato all'idropulitrice in pochissimo tempo. Realizzato in materiale privo di PVC e ftalati. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher nelle gamme da K 2 a K 7 ad eccezione delle macchine avvolgitubo o dei dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.