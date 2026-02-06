H 10 Q Tubo AP PremiumFlex ␍anti-attorcigliamento, 10 m
Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.
Il tubo di ricambio ad alta pressione PremiumFlex lungo 10 m elimina i rischi di inciampo. Grazie al sistema brevettato anti-torsione, è estremamente flessibile, consente di svolgere il lavoro senza ostacoli e può essere riposto in modo rapido e semplice. E l'adattatore Quick Connect assicura che il tubo flessibile possa essere collegato all'idropulitrice in pochissimo tempo. Realizzato in materiale privo di PVC e ftalati. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher nelle gamme da K 2 a K 7 ad eccezione delle macchine avvolgitubo o dei dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di ricambio da 10m
- Ampio raggio d'azione
Adattattore Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Sistema antiattorcigliamento
- Il tubo rimane flessibile e non si attorciglia quindi non c'è il rischio che l'acqua non arrivi alla pistola e alle lance.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (MPa)
|18
|Lunghezza (m)
|10
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|245 x 245 x 65
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Pure Home
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi