H 10 Q Tubo AP PremiumFlex ␍anti-attorcigliamento, 10 m

Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.

Il tubo di ricambio ad alta pressione PremiumFlex lungo 10 m elimina i rischi di inciampo. Grazie al sistema brevettato anti-torsione, è estremamente flessibile, consente di svolgere il lavoro senza ostacoli e può essere riposto in modo rapido e semplice. E l'adattatore Quick Connect assicura che il tubo flessibile possa essere collegato all'idropulitrice in pochissimo tempo. Realizzato in materiale privo di PVC e ftalati. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher nelle gamme da K 2 a K 7 ad eccezione delle macchine avvolgitubo o dei dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di ricambio da 10m
  • Ampio raggio d'azione
Adattattore Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Sistema antiattorcigliamento
  • Il tubo rimane flessibile e non si attorciglia quindi non c'è il rischio che l'acqua non arrivi alla pistola e alle lance.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (MPa) 18
Lunghezza (m) 10
Colore antracite
Peso (kg) 1,1
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 245 x 245 x 65
Macchine compatibili
