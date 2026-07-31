Aspirafango adatto per l'aspirazione sicura di fango, sabbia, sporcizia, alghe e pietre fino a una dimensione di 20 mm. Collegato al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher, può essere utilizzato come pompa per lo sporco. Il potente aspirafango affronta volumi di sporco compresi tra 8.000 e 18.000 litri all'ora. Con attacco M 22 × 1,5 per il tubo ad alta pressione. Tubo flessibile di aspirazione lungo 3,6 metri con NW 37, adatto per idropulitrici con ugello di dimensioni ≤ 050 (versione standard 6.415-935.0 installata). Per idropulitrici ad alta pressione con ugello di dimensione 040, utilizzare l'ugello 6.415-934.0. Per idropulitrici ad alta pressione con ugello 060, utilizzare l'ugello 6.415-936.0.