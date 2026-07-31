Kit di montaggio aspirafango
Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.
Aspirafango adatto per l'aspirazione sicura di fango, sabbia, sporcizia, alghe e pietre fino a una dimensione di 20 mm. Collegato al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher, può essere utilizzato come pompa per lo sporco. Il potente aspirafango affronta volumi di sporco compresi tra 8.000 e 18.000 litri all'ora. Con attacco M 22 × 1,5 per il tubo ad alta pressione. Tubo flessibile di aspirazione lungo 3,6 metri con NW 37, adatto per idropulitrici con ugello di dimensioni ≤ 050 (versione standard 6.415-935.0 installata). Per idropulitrici ad alta pressione con ugello di dimensione 040, utilizzare l'ugello 6.415-934.0. Per idropulitrici ad alta pressione con ugello 060, utilizzare l'ugello 6.415-936.0.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
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- HD 5/15 C eco!Booster
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- HD 5/15 C Plus
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- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
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- HDS 7/16 CX
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- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
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- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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