Kit di montaggio filtro acqua universale

Filtro per acqua a maglia fine, 25 μm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1".

Filtro per acqua a maglia fine 25 μm, adatto per temperature fino a max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Si collega all'idropulitrice. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1".

Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento idrico (Pollici) 3/4″ / 1″
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo