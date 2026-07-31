Rubinetto a sfera

Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 22
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
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Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di facciate e pannelli solari