Spazzola rigido duro

Spazzola con setole dure per la pulizia di facciate e pavimenti industriali e la rimozione dello sporco grossolano. Semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher.

La spazzola con setole dure permette una pulizia profonda ma delicata delle facciate industriali, così come dei pavimenti come il legno o la pietra nella zona esterna. Può essere fissato direttamente alle lance ad alta pressione o per la pulizia delle facciate anche alle lance telescopiche ad acqua di Kärcher. Nella spazzola sono integrati un ugello ad alta pressione a 25° e un kit di ugelli per l'utilizzo con acqua pura. Per una pressione di contatto ottimale la spazzola è dotata anche di setole di supporto.

Caratteristiche e vantaggi
Codifica a colori di facile comprensione
  • La codifica a colori facilita la scelta della spazzola adatta.
Campi di applicazione versatili
  • Ugello ad alta pressione integrato per utilizzare la spazzola con un'idropulitrice.
  • Inclusi 2 ugelli e 1 pezzo di collegamento per l'uso con acqua pura.
  • Con 4 attacchi per ugelli per un'applicazione ottimale dell'acqua.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Colore verde
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,2
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di terrazze con superfici in pietra e legno
  • Per la pulizia di superfici di facciate in calcestruzzo, mattoni, lamiera o acciaio
Accessori