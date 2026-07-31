Spazzola rigido medio

Pulisce in modo ottimale facciate, tapparelle e tessuti: la spazzola con setole di media durezza per il montaggio rapido e semplice su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher.

Collegata in modo rapido e diretto ad una lancia telescopica ad acqua o ad una lancia ad alta pressione di Kärcher, la spazzola con setole di media durezza è perfetta per la pulizia efficiente di facciate, tapparelle e anche di tessuti tessili. Per l'applicazione ad alta pressione è integrato un ugello ad alta pressione a 25°, mentre le applicazioni con acqua pura sono rese possibili con un corrispondente kit di ugelli. La spazzola è inoltre dotata di setole di supporto per la corretta pressione di contatto.

Caratteristiche e vantaggi
Codifica a colori di facile comprensione
  • La codifica a colori facilita la scelta della spazzola adatta.
Campi di applicazione versatili
  • Ugello ad alta pressione integrato per utilizzare la spazzola con un'idropulitrice.
  • Inclusi 2 ugelli e 1 pezzo di collegamento per l'uso con acqua pura.
  • Con 4 attacchi per ugelli per un'applicazione ottimale dell'acqua.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Colore rosso
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di facciate con superfici in pietra naturale, gesso o legno
  • Per la pulizia di tapparelle e persiane
  • Per pulire fabbricati e membrane a fogli
Accessori