Spazzola rigido morbido

Per una semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher: la spazzola con setole morbide per la pulizia profonda di superfici sensibili come il vetro o i sistemi solari.

Le superfici sensibili come le finestre o gli impianti solari richiedono un metodo di pulizia corrispondente e delicato per escludere danni. La spazzola con setole morbide e giuntate protegge il vetro sensibile e tuttavia pulisce a fondo - sia con acqua pura che ad alta pressione. Per questo può essere facilmente e rapidamente collegata ad una lancia telescopica ad acqua o ad una lancia ad alta pressione di Kärcher. Un kit di ugelli per acqua pura o un ugello ad alta pressione a 25° garantisce entrambe le applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi
Codifica a colori di facile comprensione
  • La codifica a colori facilita la scelta della spazzola adatta.
Campi di applicazione versatili
  • Ugello ad alta pressione integrato per utilizzare la spazzola con un'idropulitrice.
  • Inclusi 2 ugelli e 1 pezzo di collegamento per l'uso con acqua pura.
  • Con 4 attacchi per ugelli per un'applicazione ottimale dell'acqua.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Colore blu
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,2
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di impianti solari, superfici in vetro (Plexi) e serre
  • Per la pulizia di facciate delicate con superfici in vetro, PVC o verniciate
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