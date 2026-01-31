Duza spumare FJ 3
Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.
Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea ușoară a tuturor suprafețelor, cum ar fi vopseaua, sticla și piatra. Ideal pentru vehicule, mobilier de grădină, fațade, scări, rulote, căi de acces, pereți, jaluzele venețiene, terase, alei etc. Capacitate recipient aprox. 0,3 litri. Turnați detergentul Kärcher direct în duza de spumare, fixați duza la pistol și aplicați. Nivelul jetului poate fi reglat în funcție de necesități. Potrivit pentru toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Ideal pentru utilizarea cu detergentul ultra spumă Kärcher.
Caracteristici si beneficii
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
- Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
- Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Recipient transparent de detergent
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|93 x 201 x 120
|Compatibilitate
|Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Produse compatibile
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Terasa
- Jaluzele/rulouri
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile