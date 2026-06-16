EASY!Force spuitpistool voor de voeding

Door gebruik te maken van de terugslagkracht van de hogedrukstraal, reduceert het EASY!Force hogedrukpistool, goedgekeurd voor gebruik in de voedingsindustrie, de houdkracht voor de operator tot nul. De kogel- en afdichtingszitting van de afsluiter, gemaakt van een robuust keramisch materiaal, zijn bestand tegen alle denkbare vreemde deeltjes. De volledig keramische afsluiter zorgt voor een 5 maal langere levensduur in vergelijking met andere hogedrukpistolen.