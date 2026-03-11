Комплект О-пръстени

Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.

Характеристики и предимства
Сменяеми О-пръстен (и)
  • Лесна подмяна на О-пръстени и предпазни тапи за аксесоари за миещи под налягане
Лесен за смяна
  • Много удобна за ползване
Резервни (-и) пръстени
  • Дълъг срок на употреба.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,007
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,025
Размери (Д х Ш х В) (мм) 17 x 17 x 13
