Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч - 800 л/ч

За водоструйки без серво управление: пеногенератора DUO Advanced 2 е впечатляващ с опцията си за директно превключване към почистване под високо налягане и двулитровия резервоар за препарат.

С пеногенератора DUO Advanced с 2 Kärcher осигурява перфектното решение за пяна за задачи по почистване с водоструйки с дебит от 700 до 800 l/h, но без серво управление. Пеногенератора позволява на потребителя незабавно да превключи на работа с високо налягане. Благодарение на здравия си основен корпус с издръжливо никелово покритие, той също така е идеален за използване с агресивни почистващи препарати, които могат да се транспортират благодарение на здравия, двулитров резервоар с голям отвор за пълнене и допълнителна ръкохватка, вградена в гърлото. Ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 2 може да се регулира гъвкаво, според необходимостта, а интегрираният капак е ефективен за предотвратяване на неволна промяна на настройката на прецизното, тристепенно дозиране на препарата.

Характеристики и предимства
Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч - 800 л/ч: Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Спестява време, тъй като няма нужда от смяна на струйника или аксесоара.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч - 800 л/ч: Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Позволява безпроблемно изпълнение на дългите задачи по почистване.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч - 800 л/ч: Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Улеснява прецизното, тристепенно дозиране на перилен препарат. За оптимално качество на пяната. Предотвратява потенциално предозиране на препарат.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
  • Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
  • Улеснява използването на агресивни почистващи препарати, където е необходимо.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
  • Много прецизна струя на пяна.
  • Позволява безопасна работа на по-големи разстояния.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 - 800
Размер на дюзата (мм) 45
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,462

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
Аксесоари