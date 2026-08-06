Пеногенератор DUO Advanced TR, 700 л/ч - 800 л/ч
За водоструйки без серво управление: пеногенератора DUO Advanced 2 е впечатляващ с опцията си за директно превключване към почистване под високо налягане и двулитровия резервоар за препарат.
С пеногенератора DUO Advanced с 2 Kärcher осигурява перфектното решение за пяна за задачи по почистване с водоструйки с дебит от 700 до 800 l/h, но без серво управление. Пеногенератора позволява на потребителя незабавно да превключи на работа с високо налягане. Благодарение на здравия си основен корпус с издръжливо никелово покритие, той също така е идеален за използване с агресивни почистващи препарати, които могат да се транспортират благодарение на здравия, двулитров резервоар с голям отвор за пълнене и допълнителна ръкохватка, вградена в гърлото. Ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 2 може да се регулира гъвкаво, според необходимостта, а интегрираният капак е ефективен за предотвратяване на неволна промяна на настройката на прецизното, тристепенно дозиране на препарата.
Характеристики и предимства
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.Спестява време, тъй като няма нужда от смяна на струйника или аксесоара.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.Позволява безпроблемно изпълнение на дългите задачи по почистване.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.Улеснява прецизното, тристепенно дозиране на перилен препарат. За оптимално качество на пяната. Предотвратява потенциално предозиране на препарат.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
- Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
- Улеснява използването на агресивни почистващи препарати, където е необходимо.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
- Много прецизна струя на пяна.
- Позволява безопасна работа на по-големи разстояния.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|700 - 800
|Размер на дюзата (мм)
|45
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|1,462
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Сфера на приложение
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)