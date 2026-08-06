С пеногенератора DUO Advanced с 2 Kärcher осигурява перфектното решение за пяна за задачи по почистване с водоструйки с дебит от 700 до 800 l/h, но без серво управление. Пеногенератора позволява на потребителя незабавно да превключи на работа с високо налягане. Благодарение на здравия си основен корпус с издръжливо никелово покритие, той също така е идеален за използване с агресивни почистващи препарати, които могат да се транспортират благодарение на здравия, двулитров резервоар с голям отвор за пълнене и допълнителна ръкохватка, вградена в гърлото. Ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 2 може да се регулира гъвкаво, според необходимостта, а интегрираният капак е ефективен за предотвратяване на неволна промяна на настройката на прецизното, тристепенно дозиране на препарата.