Пеногенератора Advanced 2 е проектиран специално за нашите водоструйки без серво управление, които имат дебит от 700 до 800 l/h. Неговият здрав основен корпус, изработен от висококачествен екомесинг, позволява и използването на агресивни почистващи препарати, които могат да се дозират прецизно на 3 степени. Интегрираният капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат, докато ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво. В допълнение, пеногенератора има ергономичен и особено стабилен контейнер за почистващ препарат с голям отвор за пълнене и допълнителна възможност за захващане на гърлото.