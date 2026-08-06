Пеногенератор TR Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч

Разработен за водоструйки Kärcher без серво управление: пеногенератора Advanced 2 впечатлява с основно тяло, изработено от екомесинг за използване с агресивни почистващи препарати.

Пеногенератора Advanced 2 е проектиран специално за нашите водоструйки без серво управление, които имат дебит от 700 до 800 l/h. Неговият здрав основен корпус, изработен от висококачествен екомесинг, позволява и използването на агресивни почистващи препарати, които могат да се дозират прецизно на 3 степени. Интегрираният капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат, докато ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво. В допълнение, пеногенератора има ергономичен и особено стабилен контейнер за почистващ препарат с голям отвор за пълнене и допълнителна възможност за захващане на гърлото.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 - 800
Размер на дюзата ( ) 45
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,807
Аксесоари