Пеногенератор TR Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
Разработен за водоструйки Kärcher без серво управление: пеногенератора Advanced 2 впечатлява с основно тяло, изработено от екомесинг за използване с агресивни почистващи препарати.
Пеногенератора Advanced 2 е проектиран специално за нашите водоструйки без серво управление, които имат дебит от 700 до 800 l/h. Неговият здрав основен корпус, изработен от висококачествен екомесинг, позволява и използването на агресивни почистващи препарати, които могат да се дозират прецизно на 3 степени. Интегрираният капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат, докато ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво. В допълнение, пеногенератора има ергономичен и особено стабилен контейнер за почистващ препарат с голям отвор за пълнене и допълнителна възможност за захващане на гърлото.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|700 - 800
|Размер на дюзата ( )
|45
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,807