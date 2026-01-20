PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 10l

Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.

Dank seines breiten Wirkspektrums bietet der saure PressurePro Aktivreiniger RM 25 von Kärcher vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der gründlichen Reinigung mit Hochdruckreinigern. Kraftvoll entfernt das Reinigungsmittel Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fetten und Eiweißen. Damit eignet es sich sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich, zur Grundreinigung von Kühlhäusern und -räumen sowie von Sanitärbereichen wie in Schwimmbädern oder öffentlichen Toiletten wie an Raststätten, an Flughäfen oder Bahnhöfen. Auch Milchkammern und Melkstände in der Landwirtschaft reinigt die leistungsstarke Kombination aus reinigungsaktiven Tensiden, Phosphor- und Salzsäure sowie einem wirkungsvollen Korrosionsschutz zum Schutz von Metallen gründlich und sicher. Dazu ist der PressurePro Aktivreiniger RM 25 sehr sparsam dosierbar und senkt so die Materialkosten bei der Reinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 0,2
Gewicht (kg) 10,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Anwendungsgebiete
  • Fassreinigung
  • Milchküche
  • Sanitärbereich
  • Lebensmittel-Tankwagen
