Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)
Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l’appareil. Dosage jusqu’à 15 %.
Injecteur de détergent indépendant de l'appareil, à haute et basse pression. Le dosage maximal se situe à 15 %.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,7
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
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- HD 8/18-4 M
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- HDC Advanced
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- HDS 10/21-4 M eB
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- HDS 1000 Be
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- HDS 13/20-4 S
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- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
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- HDS 8/20 De
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- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 5/11 EX Plus Classic
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