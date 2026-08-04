Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)

Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l’appareil. Dosage jusqu’à 15 %.

Injecteur de détergent indépendant de l'appareil, à haute et basse pression. Le dosage maximal se situe à 15 %.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 1,7
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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Accessoires
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