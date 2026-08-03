Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή πίεση (χωρίς ακροφύσιο)

Προσθέτει έως 5% απορρυπαντικό σε κατάσταση λειτουργίας υψηλής πίεσης

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
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