Adattatore 2 M22IG-TR22AG

Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo

Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
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