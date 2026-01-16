Detergente Pietra e Facciate 5l, Home&Garden, 5l

Rimuove senza sforzo olio, grasso, fuliggine, polvere e sporco dalle superfici in pietra. Con formula all-in-one: mantiene le superfici pulite più a lungo, proteggendole dalle intemperie.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 5
Peso con imballo (kg) 5,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Facciate in alluminio
  • Superfici in pietra
  • Muri del giardino e in pietra
