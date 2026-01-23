Detergente Auto 5l, Home&Garden RM 619, 5l

Detergente schiumogeno leggermente alcalino, ideale per una pulizia accurata del veicolo. Ecologico e particolarmente delicato su tutte le superfici verniciate e in plastica.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso con imballo (kg) 5,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 190 x 140 x 250
Prodotto
  • Per la pulizia accurata di superfici delicate verniciate e di plastica
  • molto delicato sulle superfici
  • Detergente alcalino delicato, nessun materiale a contenuto pericoloso
  • detergente pronto all'uso
  • Da usare con le idropulitrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
  • Senza NTA
  • Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
