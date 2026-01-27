DB 160 vuilfrees voor K 4-K 5

Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.

De vuilfrees voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5 verwijdert met de krachtige rotorsproeier Middle met roterende puntstraal ook atmosferisch vuil moeiteloos. Zo maakt u oppervlakken met hardnekkig vuil zoals groene aanslag of mos in een handomdraai weer stralend schoon. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie.

Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
  • Effectieve verwijdering van zelfs hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
  • Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 450 x 41 x 41

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Fietsen
  • Hardnekkig vuil
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Mos