De vuilfrees voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5 verwijdert met de krachtige rotorsproeier Middle met roterende puntstraal ook atmosferisch vuil moeiteloos. Zo maakt u oppervlakken met hardnekkig vuil zoals groene aanslag of mos in een handomdraai weer stralend schoon. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie.