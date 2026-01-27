DB 160 vuilfrees voor K 4-K 5
Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.
De vuilfrees voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5 verwijdert met de krachtige rotorsproeier Middle met roterende puntstraal ook atmosferisch vuil moeiteloos. Zo maakt u oppervlakken met hardnekkig vuil zoals groene aanslag of mos in een handomdraai weer stralend schoon. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Effectieve verwijdering van zelfs hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
- Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Hardnekkig vuil
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Mos