EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool

Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers.

Voor het upgraden van alle Kärcher hogedrukreinigers die al over de juiste toebehoren beschikken met de comfortabele en krachtsparende EASY!Force-Technologie: Onze EASY!Force-ombouwset 3 bestaat uit het EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005) zelf, de adapter 12 (4.111-046) voor hogedrukslang met draaikoppeling evenals de adapter 5 (4.111-033) voor spuitlansen met M22 × 1,5 aansluiting. Met deze set kunnen bestaande hogedrukslangen en spuitlansen op een voordelige manier gebruikt blijven worden.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.