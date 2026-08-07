Voor het upgraden van alle Kärcher hogedrukreinigers die al over de juiste toebehoren beschikken met de comfortabele en krachtsparende EASY!Force-Technologie: Onze EASY!Force-ombouwset 3 bestaat uit het EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005) zelf, de adapter 12 (4.111-046) voor hogedrukslang met draaikoppeling evenals de adapter 5 (4.111-033) voor spuitlansen met M22 × 1,5 aansluiting. Met deze set kunnen bestaande hogedrukslangen en spuitlansen op een voordelige manier gebruikt blijven worden.