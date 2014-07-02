Set de sablare - sablare umedă

Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.

Potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher, de la K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Sablare umedă folosind un aparat de spălat cu presiune
  • Putere de curățare îmbunătățită.
Extrem de puternic.
  • Indepartarea ruginii, a vopselurilor şi a murdariei cu aderenţa mare
Putere de curatare mare
  • Curatare adecvata pentru murdarii rezistente

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,2
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 525 x 110 x 100
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Pentru indepartarea ruginii şi a vopselurilor
  • Chiar și murdăria persistentă
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.