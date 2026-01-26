WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1

Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.

Combinație inteligentă: Peria de spălat WB 7 Plus 3 în 1 combină trei funcții importante într-un singur produs. Aplicați spumă, îndepărtați murdăria încăpățânată cu un jet plat de înaltă presiune ori acționați deosebit de temeinic, dar cu atenție, cu o perie moale - totul este posibil fără a fi nevoie să schimbați accesoriile. Funcția necesară este selectată cu ajutorul unei manete din zona de prindere a periei. Acest lucru înseamnă că peria multifuncțională, economisește timp, este comodă și garantează întotdeauna rezultate perfecte de curățare - chiar și pe suprafețe delicate, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Rezervorul de detergent integrat permite utilizatorilor să lucreze mai mult timp fără a fi nevoie de reumplere.

Caracteristici si beneficii
Produs 3 în 1 - combină trei funcții esențiale de curățare: Jet de spumă, jet plat de înaltă presiune și perie de spălare
  • O gamă largă de opțiuni de aplicare datorită combinației de funcții esențiale.
  • Un plus de confort pentru o curățare completă și eficientă.
Selectarea rapidă și intuitivă a funcției necesare cu ajutorul unei manete în zona de prindere a periei
  • Selectare intuitivă a funcțiilor.
  • Curățare eficientă fără a fi nevoie să schimbați accesoriile.
Rezervor de detergent integrat în capătul periei
  • Spuma intensă îndepărtează rapid și temeinic chiar și murdăria încăpățânată.
  • Permite utilizatorilor să lucreze mai mult timp fără a fi nevoie de reumplere. Acest lucru economisește timp.
Perie de spălare cu peri moi, potrivită pentru multe suprafețe diferite
  • Curățare în condiții delicate chiar și a suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 1,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 377 x 264 x 223

Video

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Jaluzele/rulouri
  • Usi de garaj
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Sere
  • Terasele si balcoanele
  • Pervaz
  • Garduri
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.