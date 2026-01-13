1/2”, 20 m PrimoFlex® kaliteli hortum, küçük ila büyük alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu; basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararsız özelliktedir. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman, malzemeyi korur ve opak ara katman, hortumda mantar oluşumunu önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortum çalışma sıcaklığı aralığı, -20 ila 65 °C arasındadır. 12 yıl garantilidir. Kärcher bahçe hortumları, son derece esnek, dayanıklı ve dolaşmaz özelliktedir. Avantajlar açık: yüksek dayanıklılık ve kolay tutuş özelliği. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!