PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m
Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2”), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.
1/2”, 20 m PrimoFlex® kaliteli hortum, küçük ila büyük alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu; basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararsız özelliktedir. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman, malzemeyi korur ve opak ara katman, hortumda mantar oluşumunu önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortum çalışma sıcaklığı aralığı, -20 ila 65 °C arasındadır. 12 yıl garantilidir. Kärcher bahçe hortumları, son derece esnek, dayanıklı ve dolaşmaz özelliktedir. Avantajlar açık: yüksek dayanıklılık ve kolay tutuş özelliği. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!
Özellikler ve faydalar
12 yıl garanti
- Dayanıklılık
3 katlı
Patlama basıncı: 24 bar
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez
- Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|285 x 285 x 115
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.