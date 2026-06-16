Power vloerdoekset EasyFix
Set van 2 vloerreinigingsdoeken. Voor een grondige, hygiënische reiniging van harde vloeren met gemiddeld tot hardnekkig vuil.
De Power EasyFix vloerdoekenset bevat twee hoogwaardige doeken voor een grondige en hygiënische reiniging met de stoomreiniger. De Ultra Abrasive-doek heeft een hoger aandeel schurende vezels voor het bijzonder eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil. De Abrasive-doek ondersteunt de vuilverwijdering met schurende vezels en biedt een uitstekende vuilopname dankzij extra zachte textieldelen, bijvoorbeeld bij het nawissen na een reiniging met de Ultra Abrasive-doek. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige vezelmix
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Stenen vloeren
- Harde vloeren
- Wandtegels