De Power EasyFix vloerdoekenset bevat twee hoogwaardige doeken voor een grondige en hygiënische reiniging met de stoomreiniger. De Ultra Abrasive-doek heeft een hoger aandeel schurende vezels voor het bijzonder eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil. De Abrasive-doek ondersteunt de vuilverwijdering met schurende vezels en biedt een uitstekende vuilopname dankzij extra zachte textieldelen, bijvoorbeeld bij het nawissen na een reiniging met de Ultra Abrasive-doek. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.