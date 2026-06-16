Re!Fibe Universal vloerdoekset EasyFix
Re!Fibe vloerreinigingsdoeken (zonder klittenband) van 100% gerecycled polyester met CiCLO®¹⁾-technologie. Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil met de stoomreiniger.
De Re!Fibe vloerdoekenset bevat twee absorberende en slijtvaste vloerreinigingsdoeken gemaakt van 100 procent gerecycled polyester met CiCLO®¹⁾-technologie. CiCLO® is een technologie die de afbraak van polyestervezels versnelt, wat resulteert in minder watervervuiling door microplastics.²⁾ Het textiel van de doek met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten mogelijk. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk ze gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet wegglijden. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
100 % gerecycled polyester met CiCLO®-technologie¹⁾De speciale lusstructuur van de doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 10
²⁾ Elke keer dat textiel wordt gewassen, komen er microvezels vrij die in onze oceanen terechtkomen. De afbraak van polyestervezels met CiCLO®-technologie bedraagt 94,3% in 3,7 jaar, terwijl de afbraak van normale polyestervezels slechts 4,9% bedraagt in 3,7 jaar (volgens de norm ASTM D6691). Dit materiaal is niet composteerbaar. Afvalverwerking vindt plaats volgens de lokale afvalverwijderingsvoorschriften. Het CiCLO®-logo en de merken zijn geregistreerde handelsmerken van Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Harde vloeren
- Wandtegels