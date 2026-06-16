De Re!Fibe vloerdoekenset bevat twee absorberende en slijtvaste vloerreinigingsdoeken gemaakt van 100 procent gerecycled polyester met CiCLO®¹⁾-technologie. CiCLO® is een technologie die de afbraak van polyestervezels versnelt, wat resulteert in minder watervervuiling door microplastics.²⁾ Het textiel van de doek met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten mogelijk. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk ze gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet wegglijden. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.