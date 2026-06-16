Sensitiv vloerdoekset EasyFix
Sensitive EasyFix vloerdoekenset (2 stuks). De hoogwaardige, zachte doeken zijn perfect voor het voorzichtig reinigen van gevoelige, gecoate vloeren.
De Sensitive vloerdoekenset bevat twee doeken van zeer zachte vezels die minder vocht en warmte overdragen op de vloer. Dit betekent dat zelfs gevoelige, gesealde vloeren zeer voorzichtig met stoom gereinigd kunnen worden. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan de EasyFix vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten – zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Na het werk kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap hiervoor gewoon op de voetlip die aan de doek is bevestigd en trek het mondstuk omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
Voor een bijzonder zachte reinigingDe zeer zachte en fijne vezels zorgen voor een bijzonder zachte verwijdering van vuil, gecombineerd met een hoge vuilopname voor grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Harde vloeren
- Wandtegels