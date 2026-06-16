De Sensitive vloerdoekenset bevat twee doeken van zeer zachte vezels die minder vocht en warmte overdragen op de vloer. Dit betekent dat zelfs gevoelige, gesealde vloeren zeer voorzichtig met stoom gereinigd kunnen worden. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de doeken eenvoudig en snel aan de EasyFix vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk de vloerreinigingsdoek gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten – zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Na het werk kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap hiervoor gewoon op de voetlip die aan de doek is bevestigd en trek het mondstuk omhoog en weg.