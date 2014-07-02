Смукателен маркуч SH 5

Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода.

Смукателният дълъг 5 метра маркуч е подходящ за всички уреди K 3 до K 7 и позволява засмукването на вода от алтернативни източници, като напр. варели за дъждовна вода или бъчви за вода. Маркучът не съдържа фталати и PVC, до 90% може да се рециклира и освен това е опакован изключително екологично.

Характеристики и предимства
Лесно за изсмукване
  • Бързо изсмуквайте вода от алтернативни източници; водоснабдяване за водоструйки.
Много удобен
  • Практичното засмукване на вода позволява щадящо ресурсите използване на алтернативни водоизточници.
Екологичен
  • Без фталати и PVC, до 90 на сто рециклируеми и притежават изключително екологични опаковки.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,704
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,897
Размери (Д х Ш х В) (мм) 250 x 250 x 85

Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.