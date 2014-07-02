Смукателен маркуч SH 5
Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода.
Смукателният дълъг 5 метра маркуч е подходящ за всички уреди K 3 до K 7 и позволява засмукването на вода от алтернативни източници, като напр. варели за дъждовна вода или бъчви за вода. Маркучът не съдържа фталати и PVC, до 90% може да се рециклира и освен това е опакован изключително екологично.
Характеристики и предимства
Лесно за изсмукване
- Бързо изсмуквайте вода от алтернативни източници; водоснабдяване за водоструйки.
Много удобен
- Практичното засмукване на вода позволява щадящо ресурсите използване на алтернативни водоизточници.
Екологичен
- Без фталати и PVC, до 90 на сто рециклируеми и притежават изключително екологични опаковки.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,704
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,897
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|250 x 250 x 85
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 1 *MX
- K 1 Battery
- K 1 Battery Lite *CN
- K 1 Battery Pressure Washer
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.