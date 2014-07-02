H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect
Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Ersatzschlauch 9 m
- Schneller Schlauchwechsel
Quick Connect-Anschluss
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Schnellkupplungssystem
- Für bequeme Reinigung
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (bar)
|180
|Länge (m)
|9
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.200
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80 M T 250
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD T 300
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.200 T400
- K 7.21 MX
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300