Le canon à mousse Connect ’n’ Clean permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. La buse sur clips directement sur la bouteille de détergent 1 litre pour encore plus de facilité d’utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1 et peut s’utiliser avec tous les détergents 1l. plug’n’clean Kärcher. Finis le remplissage fastidieux du réservoir. Molette de réglage, pour doser la quantité de détergent en fonction du niveau de salissure. Angle d’aspersion réglable : à l’horizontale, comme à la verticale, une utilisation encore plus confortable.