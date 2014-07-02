Canon à mousse Connect'n'Clean
Le canon à mousse Connect 'n’ Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d’utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.
Le canon à mousse Connect ’n’ Clean permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. La buse sur clips directement sur la bouteille de détergent 1 litre pour encore plus de facilité d’utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1 et peut s’utiliser avec tous les détergents 1l. plug’n’clean Kärcher. Finis le remplissage fastidieux du réservoir. Molette de réglage, pour doser la quantité de détergent en fonction du niveau de salissure. Angle d’aspersion réglable : à l’horizontale, comme à la verticale, une utilisation encore plus confortable.
Caractéristiques et avantages
Canon à mousse innovant
- Production et application de la mousse puissante.
En pack
- Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
- Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
- La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
- Contenu toujours visible
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|1,3
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|103 x 201 x 260
|Compatibilité
|Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
