Nettoyeur de surface FRV 50 Me

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord EASY!Lock
Couleur argent
Poids avec emballage (kg) 16,9
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Accessoires
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