Το σετ βούρτσας αναρρόφησης είναι ένα κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει δύο βούρτσες αναρρόφησης, μία με σκληρές και μία με μαλακές τρίχες. Η σκούπα αναρρόφησης με τις σκληρές τρίχες εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό των επιφανειών με ταπετσαρία ή χαλιά (π.χ. πατάκια και καθίσματα αυτοκινήτου). Η σκούπα αναρρόφησης με τις μαλακές τρίχες επιτρέπει τον απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. ταμπλό και κονσόλες). Το πρακτικό σετ βούρτσας αναρρόφησης είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.