Σετ βούρτσας αυτοκινήτου
Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.
Το σετ βούρτσας αναρρόφησης είναι ένα κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει δύο βούρτσες αναρρόφησης, μία με σκληρές και μία με μαλακές τρίχες. Η σκούπα αναρρόφησης με τις σκληρές τρίχες εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό των επιφανειών με ταπετσαρία ή χαλιά (π.χ. πατάκια και καθίσματα αυτοκινήτου). Η σκούπα αναρρόφησης με τις μαλακές τρίχες επιτρέπει τον απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. ταμπλό και κονσόλες). Το πρακτικό σετ βούρτσας αναρρόφησης είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες για βαθύ καθαρισμό της ταπετσαρίας και των χαλιών
Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες για τον απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών
Κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|2
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 70 x 41
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πορτμπαγκάζ
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Πίσω καθίσματα
- Ταμπλό αυτοκινήτου
- Κεντρική κονσόλα
- Πλευρικές τσέπες στο αυτοκίνητο
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Ευαίσθητες επιφάνειες