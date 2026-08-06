High-pressure hose Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5

1.5 m long high-pressure hose (DN 8) suitable for up to 400 bar pressure with double steel core. Connections: M 22 × 1.5, as well as the comfortable and quick EASY!Lock manual screw fitting.

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 400
Length (m) 1,5
Connection thread 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,7
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