Bocchetta fessure extralunga flessibile
Bocchetta flessibile per fessure per la pulizia di aree difficili da raggiungere in casa, cantina, officina, auto, ecc. con aspirapolvere e pulitori a spruzzo e a estrazione Home & Garden.
Che si tratti di spazi difficili da raggiungere o stretti in auto, casa, cantina o capanno degli attrezzi, la bocchetta per fessure flessibile garantisce la pulizia fino all'ultimo angolo. Grazie al materiale flessibile, la bocchetta raggiunge aree che non possono essere pulite con la bocchetta per fessure standard. La bocchetta per fessure è adatta per gli aspirapolvere e gli aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e per le pulitrici a spruzzo e estrazione.
Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta per fessure realizzata in materiale morbido e flessibile
- Può essere facilmente piegato per raggiungere le aree che non possono essere pulite con la bocchetta per fessure standard.
Ugello extra lungo (lunghezza ugello circa 615 mm)
- Raggiunge in profondità le fessure da pulire.
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|NW 35
|Larghezza di lavoro (mm)
|615
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|615 x 40 x 40
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