Che si tratti di spazi difficili da raggiungere o stretti in auto, casa, cantina o capanno degli attrezzi, la bocchetta per fessure flessibile garantisce la pulizia fino all'ultimo angolo. Grazie al materiale flessibile, la bocchetta raggiunge aree che non possono essere pulite con la bocchetta per fessure standard. La bocchetta per fessure è adatta per gli aspirapolvere e gli aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e per le pulitrici a spruzzo e estrazione.